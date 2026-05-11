Ιταλία: Υποχρεωτική καραντίνα για 24χρονο που βρέθηκε σε ίδια πτήση με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό

Θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες
Σε υποχρεωτική καραντίνα μπήκε ένας 24χρονος στην Ιταλία που βρέθηκε σε ίδια πτήση με γυναίκα που τελικά πέθανε από χανταΐό.

Ο νεαρός, που ζει έξω από την Νάπολη είχε έρθει σε επαφή με την ασθενή που τελικά κατέληξε και πρόκειται για έναν από τους τέσσερις πολίτες που βρίσκονται στην Ιταλία και το περασμένο Σάββατο τέθηκαν σε ιατρική παρακολούθηση καθώς βρέθηκαν σε χώρο με κρούσμα χανταϊού.

Τη σχετική απόφαση πήρε σήμερα Δευτέρα 11.05.2026, ο δήμαρχος της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο, αν και ο νέος δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου.

Για συνολικά 45 ημέρες θα πρέπει να παραμείνει απομονωμένος σε ένα δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, φορώντας μάσκα και με διαρκή μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματός του.

Οι συγκεκριμένοι τέσσερις πολίτες (δύο Ιταλοί και δύο αλλοδαποί) είχαν έρθει σε επαφή με την ασθενή που στη συνέχεια έχασε την ζωή της, κατά την επιβίβαση πτήσης της εταιρίας KLM, από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ.

ΠΟΥ: 7 κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί από το κρουαζιερόπλοιο

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.

