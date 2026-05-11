Politico: Η Ισπανία ζητά από την ΕΕ να δημιουργηθεί ευρωστρατός και να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ

Ένας εκ των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει τον δικό της στρατό, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συνοχή του NATO.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ο περίφημος ευρωστρατός, διότι ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι μια καθοριστική στιγμή για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

«Δεν μπορούμε να ξυπνάμε κάθε πρωί και να αναρωτιόμαστε τι θα κάνουν οι ΗΠΑ, οι πολίτες μας αξίζουν κάτι καλύτερο», δήλωσε ο Αλμπάρες σήμερα (11.05.2026) στο Politico, ενώ πρόσθεσε πως «αυτή είναι η στιγμή της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε στη συνέχεια: «Πρέπει να απεξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ, δηλαδή να είμαστε ελεύθεροι από τον καταναγκασμό είτε πρόκειται για δασμούς είτε για τη χρήση στρατιωτικής απειλής αλλά και ελεύθεροι από τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων».

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Αλμπάρες υπονόησε ότι τα ευρωπαϊκά έθνη όπως η Ισπανία και η Γερμανία δεν μπορούν να «κρατούνται όμηροι» από τον Τραμπ εάν δεν βασίζονται αποκλειστικά στο NATO για στρατιωτική υποστήριξη.

«Η μαγεία του NATO είναι ότι είσαι στο NATO και δεν συμβαίνει τίποτα επειδή κανείς δεν τολμά να προσπαθήσει να ελέγξει αν το Άρθρο 5 λειτουργεί πραγματικά ή όχι», είπε, αναφερόμενος στη ρήτρα που διασφαλίζει ότι μια επίθεση σε ένα μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλα.

«Αυτό πρέπει να αναδημιουργήσουμε – την αποτροπή, ότι δηλαδή αν θέλετε να τα βάλετε μαζί μου, πηγαίνετε κάπου αλλού. γιατί θα σταθούμε ενωμένοι, γι’αυτό χρειαζόμαστε έναν στρατό, μια κοινή αμυντική ικανότητα» υπογράμμισε αναφερόμενος στη δημιουργία ενός ευρωστρατού που θα λειτουργούσε αποτρεπτικά σε τυχόν απειλές των ΗΠΑ.

Έπειτα, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε: «Οι ΗΠΑ κάνουν τον στρατό τους όλο και πιο δυνατό και κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό αποδυναμώνει το ΝΑΤΟ, όμως αν ΝΑΤΟ δεν παρέχει πλέον την ασφάλεια που παρείχε πριν τότε πρέπει να κάνουμε περισσότερα ως Ευρωπαίοι».

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας δεν είναι τυχαίες, λόγω της χρονικής συγκυρίας και της διπλωματικής κρίσης ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μαδρίτη, με αποκορύφωμα τις απειλές του Τραμπ ότι Αμερικανοί στρατιώτες θα αποσυρθούν από την Ισπανία επειδή η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ άσκησε σκληρή κριτική στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ένα άλλο «αγκάθι» στις σχέσεις Τραμπ – Σάντσεθ, είναι το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε βγάλει «στη σέντρα» την Ισπανία ως το μοναδικό μέλος του NATO που διαφωνούσε με την αύξηση του πλαφόν για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ισπανία δαπάνησε το 2,1% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες το 2025 – η πρώτη φορά που η χώρα ξεπέρασε τον μακροχρόνιο στόχο του 2% από το 1994.

Ακόμα, με στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, περίπου 3.000 μέλη του ισπανικού στρατού αναπτύσσονται υπό την αιγίδα της συμμαχίας του NATO.