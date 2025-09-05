Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο με 2 Ισραηλινούς ομήρους: Παρακαλούν τον Νετανιάχου να σταματήσει την στρατιωτική επιχείρηση

Νέο βίντεο με 2 ομήρους που απήχθησαν από το Ισραήλ, κατά την επίθεση που έκανε η Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, έδωσε σήμερα (05.08.2025) στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή οργάνωση.

Στο βίντεο διάρκειας σχεδόν 3,5 λεπτών, φαίνεται ένας Ισραηλινός όμηρος μέσα σε ένα όχημα που κινείται ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στη Γάζα. Τότε ακούγεται να ζητά στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει με τη στρατιωτική επιχείρηση που σχεδιάζεται για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος αυτός, που στο τέλος του βίντεο φαίνεται να συναντά έναν άλλο όμηρο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και διευκρινίζει ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο ούτε την ημερομηνία που αυτό μαγνητοσκοπήθηκε.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο όμηρος που εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο είναι ο 25χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ.

Ο Γκιλμπόα Νταλάλ έχει εμφανιστεί και σε προηγούμενο βίντεο της Χαμάς, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Φεβρουαρίου και στο οποίο εμφανίζεται στην απελευθέρωση άλλων ομήρων στη διάρκεια της εκεχειρίας που ήταν τότε σε ισχύ μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Times of Israel επικαλούμενη το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων, η οικογένεια του δεύτερου ομήρου ζήτησε αυτός να μην κατονομαστεί.

Οι οικογένειες των δύο ομήρων δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ απήχθη από τη Χαμάς από το φεστιβάλ μουσικής Νόβα στο νότιο Ισραήλ.