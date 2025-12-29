Κόσμος

Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Αμπού Ομπέιντα

Τον θάνατό του είχε ανακοινώσει το Ισραήλ τον Αύγουστο
Ένας μαχητής της Χαμάς
Ένας μαχητής της Χαμάς / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα (29.12.2025) στο κανάλι της στο Telegram τον θάνατο στη Γάζα του εκπροσώπου της Αμπού Ομπέιντα, που είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ τον Αύγουστο. Σε δήλωση μέσω βίντεο, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ εκφράζουν τον σεβασμό τους στον «μεγάλο μάρτυρα διοικητή Αμπού Ομπέιντα».

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι τον σκότωσε στις 30 Αυγούστου στη Γάζα σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού, όμως η Χαμάς δεν είχε επιβεβαιώσει τότε τον θάνατό του.

Ο Αμπού Ομπέιντα φέρεται να εξουδετερώθηκε σε επιδρομή των IDF στην πόλη της Γάζας. Η πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι οι IDF πραγματοποίησαν επιχείρηση στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Αμπού Ομπέιντα, εξουδετερώνοντάς τόσο τον ίδιο όσους και τους υπόλοιπους που βρίσκονταν μέσα.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι τόσο η οικογένειά του αλλά και στελέχη των Ταξιαρχιών Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε την επίθεση με στόχο «έναν ανώτερο τρομοκράτη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», όπως επιβεβαίωσαν ο ισραηλινός στρατός και η Shin Bet σε κοινή τους δήλωση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην The Jerusalem Post ότι ήταν αισιόδοξοι ότι ο Ομπέιντα εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε.

