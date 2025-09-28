Κόσμος

Η Χαμάς έχασε επαφή με δύο ομήρους κατά την διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

Την ίδια στιγμή οι τοπικές υγειονομικές αρχές υποστήριξαν ότι τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο
Ισραηλινό πυροβολικό επιχειρεί στην Λωρίδα της Γάζας
Ισραηλινό πυροβολικό επιχειρεί στην Λωρίδα της Γάζας / REUTERS / Amir Cohen

Χάος επικρατεί στην πόλη της Γάζας καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον της Χαμάς, ενώ τοπικές υγειονομικές αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Το Ισραήλ ανέπτυξε τεθωρακισμένες δυνάμεις και άρματα μάχης στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας, με στόχο να καταστρέψουν θέσεις τηςΧαμάς.

Από την πλευρά της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε σήμερα (28.09.2025) γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Σε μια ανακοίνωση, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ ανέφεραν πως ζήτησαν το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες, αρχής γενομένης τις 18.00 (τοπική ώρα), σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας αξιώνει το Ισραήλ, ανέφερε σήμερα πως δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαπραγματευτές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αύριο Δευτέρα (29.09.2025).

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αργά χθες (27.09.2025) το βράδυ, η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Γάζας ανέφερε πως το Ισραήλ αρνήθηκε 73 αιτήματα, που εστάλησαν μέσω διεθνών οργανισμών, για τη διάσωση τραυματισμένων Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως δυνάμεις του επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στην πόλη και πως πέντε μαχητές, που εκτόξευσαν ένα αντιαρματικό πύραυλο εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, σκοτώθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Νέες φονικές ισραηλινές επιδρομές

«Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων μαχητές και στρατιωτικές υποδομές», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αλ Νάσερ της Γάζας, ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Γιατροί ανέφεραν άλλους 16 θανάτους σε πλήγματα σε σπίτια στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό των νεκρών σήμερα (28.09.2025) να ανέρχεται σε τουλάχιστον 21.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας είπε πως τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Χιλιάδες παραμένουν στη πόλη της Γάζας

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά πως 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους στον θύλακα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το υγειονομικό σύστημα της Γάζας.

