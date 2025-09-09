Κόσμος

Η Χαμάς λέει πως 6 μέλη της σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ αλλά οι ηγέτες της επέζησαν

Στους νεκρούς συμπεριλαμβάνεται ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
Βίντεο από κάμερα CCTV δείχνει την έκρηξη στη Ντόχα του Κατάρ
Βίντεο από κάμερα CCTV δείχνει την έκρηξη στη Ντόχα του Κατάρ / REUTERS

Έξι μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε νωρίτερα την Τρίτη (09.09.2025) το Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ. Στους νεκρούς συμπεριλαμβάνεται ο Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας – σύμφωνα με ανακοίνωση της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.

 

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Κτήριο που καταστράφηκε από την επίθεση
Κτήριο που καταστράφηκε από την επίθεση / REUTERS / Φωτογραφία Ibraheem Abu Mustafa

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς.

