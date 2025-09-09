Η Χαμάς λέει πως 6 μέλη της σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ αλλά οι ηγέτες της επέζησαν

Έξι μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε νωρίτερα την Τρίτη (09.09.2025) το Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ. Στους νεκρούς συμπεριλαμβάνεται ο Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας – σύμφωνα με ανακοίνωση της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.

The magic moment Qatar will never forget pic.twitter.com/SNE49Il79y — Cheryl E (@CherylWroteIt) September 9, 2025

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Breaking: An RAF Voyager refueling aircraft is circling over Qatar as ‘Israeli’ warplanes strike Doha, targeting Hamas’s negotiating delegation. pic.twitter.com/SMj9ls7AHg — Genocide-Free Cyprus (@genocidefree_cy) September 9, 2025

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς.