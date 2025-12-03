Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα το απόγευμα στο Ισραήλ τη σορό ακόμα ενός ομήρου

Μετά το φιάσκο της Τρίτης (02.12.2025) με τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ να αποδεικνύεται ότι τελικά δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο αποβιώσαντες ομήρους που έχουν παραμείνει στη Γάζα, η παλαιστινιακή εξτρεμιστική οργάνωση επανέρχεται με νέα ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η Χαμάς δήλωσε σήμερα (03.12.2025) ότι θα παραδώσει τη σορό ενός ομήρου στις 5 μ.μ. τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), στις αρμόδιες αρχές του Ερυθρού Σταυρού με στόχο να φτάσει αργότερα στο Ισραήλ για ταυτοποίηση.

Israel is readying to receive, via the Red Cross, the body of a hostage that was located earlier today by Palestinian terror groups in the northern Gaza Strip, the Prime Minister’s Office says.



Η παράδοση των σορών των τελευταίων δύο ομήρων που παραμένουν στη Γάζα θα συμπληρώσει μια κρίσιμη προϋπόθεση του αρχικού τμήματος του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η ένοπλη πτέρυγα του συμμάχου της Χαμάς, Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, δήλωσαν ότι έκαναν έρευνα στη βόρεια Γάζα μαζί με μία ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Η οργάνωση δήλωσε αργότερα ότι βρήκε ένα πτώμα, αλλά δεν είπε σε ποιον από τους δύο αποβιώσαντες ομήρους πιστεύει ότι ανήκει.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο Ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο Ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ.

Αμφότεροι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Το λάθος της Χαμάς με τις σορούς

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου το Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες Τρίτη (02.12.2025) από τη Χαμάς δεν ανήκαν στους δύο τελευταίους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι έστειλαν για ιατροδικαστική εξέταση τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Ερυθρός Σταυρός δρούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στις μαχητικές οργανώσεις στη Γάζα και το Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση εν ζωή ομήρων και για την παράδοση λειψάνων.