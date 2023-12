Πλάνα από την επίθεση της Χεζμπολάχ στην καθολική εκκλησία της Παναγίας του Ίκριτ στο Ισραήλ είδαν χθες (27.12.2023) το βράδυ το φως της δημοσιότητας, από την οποία τραυματίστηκαν 9 στρατιώτες των IDF και ένας άμαχος που προσευχόταν μέσα σε αυτή.

Τα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Χεζμπολάχ και δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης στην καθολική εκκλησία της Παναγίας του Ίκριτ από την αντιαρματική ρουκέτα της οργάνωσης ενώ την πλησίαζαν κάποιοι άνθρωποι, πιθανότατα οι στρατιώτες του Ισραήλ που τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άμαχος εργαζόταν στον ιερό ναό.

Αρχικά, το Ισραήλ έκανε λόγο ότι χτυπήθηκε μια ελληνορθόδοξη εκκλησία. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων πως ο ιερός ναός της Παναγίας του Ίκριτ δεν ανήκει σε αυτό αλλά στην καθολική εκκλησία.

Hezbollah has released Footage today showing their Attack yesterday on the St. Mary's Greek Orthodox Church within the City of Iqrit in Northern Israel, with an Anti-Tank Guided Missile which resulted in a Member of the Church Staff to be Seriously Injured; following the First… pic.twitter.com/fKNkXhARKk