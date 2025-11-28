Κόσμος

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πως θα απαντήσει στο Ισραήλ για την δολοφονία του στρατιωτικού διοικητής της

Ο στρατιωτικός ηγέτης σκοτώθηκε την ώρα που ήταν «σε συνάντηση» με τέσσερις βοηθούς του για να «προετοιμάσει μια μελλοντική δράση», δήλωσε ο σεΐχης Κάσεμ
Χεζμπολάχ
Υποστηριχτές της Χεζμπολάχ / REUTERS / Mohamed Azakir

Η Χεζμπολάχ «έχει το δικαίωμα να απαντήσει» την κατάλληλη στιγμή στη δολοφονία από το Ισραήλ του στρατιωτικού αρχηγού της, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του λιβανέζικου κινήματος Ναΐμ Κάσεμ.

Η δολοφονία του Χάιτχαμ Αλί Ταμπαταμπάι, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε χτύπημα του Ισραήλ στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ «συνιστά κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar.

«Ο ισραηλινός εχθρός και αυτοί που είναι μαζί του ας το καταλάβουν όπως θέλουν. Είναι δικαίωμά μας να απαντήσουμε, και θα αποφασίσουμε πότε», θα το πράξουμε, πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι τηρεί εδώ και έναν χρόνο την εκεχειρία που έβαλε τέλος στον τελευταίο πόλεμό της με το Ισραήλ.

Ο στρατιωτικός ηγέτης σκοτώθηκε την ώρα που ήταν «σε συνάντηση» με τέσσερις βοηθούς του για να «προετοιμάσει μια μελλοντική δράση», δήλωσε ο σεΐχης Κάσεμ.

Ο Χάιτχαμ Αλί Ταμπαταμπάι είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται μετά το τέλος, στις 27 Νοεμβρίου 2024, του πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά ηγετικά στελέχη της σιιτικής οργάνωσης σκοτώθηκαν από το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ο ισχυρός ηγέτης της Χασάν Νασράλα.

Η δολοφονία του λαμβάνει χώρα σε μια χρονική περίοδο που το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στο έδαφος του Λιβάνου παρά την εκεχειρία, δηλώνοντας ότι στοχεύει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται, κάτι που το σιιτικό κίνημα διαψεύδει.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ζήτησαν “εκδίκηση” για τη δολοφονία του Χάιτχαμ Αλί Ταμπαταμπάι.

Κόσμος
