Ιαπωνία: 15 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο – 6 νοσηλεύονται

Ένας 38χρονο ύποπτος έχει συλληφθεί από την αστυνομία
Το εργοστάσιο στην Ιαπωνία

Συναγερμός σήμανε σήμερα (26/12/2025) στην Ιαπωνία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα στην πόλη Μισίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 15 τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι από τους τραυματίες στο εργοστάσιο στην Ιαπωνία φέρουν τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι άλλοι δέχθηκαν επίθεση με υγρό που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χλωρίνη.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός 38χρονου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Από τους 15 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.

