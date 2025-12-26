Ιαπωνία: 15 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο – 6 νοσηλεύονται

Συναγερμός σήμανε σήμερα (26/12/2025) στην Ιαπωνία μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα στην πόλη Μισίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 15 τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι από τους τραυματίες στο εργοστάσιο στην Ιαπωνία φέρουν τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι άλλοι δέχθηκαν επίθεση με υγρό που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χλωρίνη.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός 38χρονου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Από τους 15 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

#KnifeAttack at Mishima Rubber Factory #Yokohama #Shizuoka #Japan

14 to15 people injured in knife attack & chemical spray attack.

Suspect arrested on scene.

No deaths reported so far. @newyorkpost pic.twitter.com/SgnzDqYLfB — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) December 26, 2025

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.