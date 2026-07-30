Ιαπωνία: 28 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς νερό και ρεύμα

Χωρίς τέλος η τραγωδία από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε την Τρίτη (28.07.2026) στην πόλη Κουμάμοτο της Ιαπωνίας. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους οι θάνατοι των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.
Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάπου 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών Ρίχτερ, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νήσο Κιούσου στην Ιαπωνία. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.
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Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, που υπομένουν εξάλλου την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35 βαθμούς Κελσίου μέσα στην ημέρα.
Ο κόσμος που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν έγινε τεράστια έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του άγνωστος αριθμός εργαζομένων.
Σε οπτικό υλικό από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται, οροφές που χάσκουν διαλυμένες.
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Εξάλλου, έχουν επιβεβαιωθεί πέντε θάνατοι και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, που κατέρρευσε η καμινάδα στην πόλη Γιατσούσιρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.
Χθες το απόγευμα κάπου 31.200 νοικοκυριά κι εγκαταστάσεις συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ κάπου 84.000 ακίνητα δεν είχαν νερό, σύμφωνα με τις αρχές. Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν κόσμο να σχηματίζει ουρές για να αγοράσει πόσιμο νερό, ή να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.
Ο νομός Κουμάμοτο είχε δοκιμαστεί από δυο καταστροφικούς σεισμούς πριν από μια δεκαετία, το 2016, όταν ο οριστικός απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τους 273 νεκρούς και τους 2.800 και πλέον τραυματίες.