Ουκρανία: Συνεχίζονται τα ρωσικά σφυροκοπήματα στην Ουκρανία – 8 νεκροί, ανάμεσά τους δυο παιδιά σε Κίεβο, Πολτάβα και Κρεβί Ρι

Κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, την ώρα που Ρωσία και Ουκρανία κλιμακώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.07.2026) σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και ένας στην Πολτάβα. Παράλληλα, έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν σε κοινότητα κοντά στην Κρεβί Ρι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η φονική επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουα της Ουκρανίας έγιναν μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί άμεσα επικείμενης «μαζικής επίθεσης».

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Ως τις 02:55 «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα πλήγματα, συνόψισε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο. Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

KIEV METRO OVERCROWDED AS RESIDENTS SEEK SHELTER AHEAD OF EXPECTED STRIKES



Access to the metro in I is currently being denied to many people due to severe overcrowding, according to local media. A massive strike on the city is anticipated today. pic.twitter.com/dWL5hrZPsA — Russian Market (@runews) July 29, 2026

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής.

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Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες (29.07.2026) βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Kiev esta bajo ataque ruso en esto momentos , Ucrania pic.twitter.com/F4B2shvbnB — Alertageo (@alertarojanot) July 30, 2026

Στην Πολτάβα (κεντρικά), πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στα γραφεία ιδιωτικής επιχείρησης είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.