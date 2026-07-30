Ιαπωνία: 34 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς νερό και ρεύμα

Χωρίς τέλος η τραγωδία από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε την Τρίτη (28.07.2026) στην πόλη Κουμάμοτο της Ιαπωνίας. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 34 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους οι θάνατοι των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.

Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάπου 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών Ρίχτερ, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νήσο Κιούσου στην Ιαπωνία. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

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Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, που υπομένουν εξάλλου την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στην ημέρα.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν έγινε τεράστια έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

Dashcam footage catches the moment a magnitude 7.1 earthquake caused the road to crack on the Kyushu Expressway near Kumamoto, Japan, with the death toll now rising to 28. pic.twitter.com/45c6ACN0fr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 30, 2026

Σε οπτικό υλικό από τον τόπο της καταστροφής διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται, οροφές που χάσκουν διαλυμένες.

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Εξάλλου, έχουν επιβεβαιωθεί πέντε θάνατοι και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, που κατέρρευσε η καμινάδα στην πόλη Γιατσούσιρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Footage inside the Aeon Mall in Kumamoto, Japan right after today's 7.0 earthquake, and before its collapse.



Things appear to be a bit chaotic, with mentioning of some strange ordor. pic.twitter.com/H9hmTjg51r — anila watto (@a_nila123) July 28, 2026

Χθες το απόγευμα κάπου 31.200 νοικοκυριά κι εγκαταστάσεις συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ κάπου 84.000 ακίνητα δεν είχαν νερό, σύμφωνα με τις αρχές. Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν κόσμο να σχηματίζει ουρές για να αγοράσει πόσιμο νερό, ή να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

#اليابان 🚨

🏢 تسبب الزلزال العنيف الذي ضرب محافظة كوماموتو بقوة 7.1 في أضرار واسعة، وكان مركز أيون التجاري (Aeon Mall Kumamoto) من أكثر المواقع تضررًا بعد انهيار جزء من الطابق الثاني أثناء وجود المتسوقين بداخله، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المحاصرين.



🇯🇵 #Japan |… pic.twitter.com/12A4FC0SP5 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 29, 2026

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν στους 38°C το σαββατοκύριακο στην περιοχή.

Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα Πέμπτη 30.07.2026.

Εκατοντάδες ηλικιωμένοι κοιμούνταν σε στρώματα στο δάπεδο ενός κοινοτικού κέντρου στην πόλη Ούκι, αναζητώντας καταφύγιο από την αποπνικτική ζέστη.

«Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτά τα κέντρα υποδοχής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της ή να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της, «αλλά έκανε πάρα πολλή ζέστη και υπάρχουν πολλά κουνούπια».

«Με αυτή τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι χωρίς ηλεκτρισμό ή κλιματισμό», δήλωσε ο Χιρογιούκι Ματσουσίμα, 53 ετών, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Οι αρχές έστειλαν περίπου 100 μονάδες κλιματισμού σε κέντρα φιλοξενίας που υποδέχονται κατοίκους που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο νομός Κουμάμοτο είχε δοκιμαστεί από δυο καταστροφικούς σεισμούς πριν από μια δεκαετία, το 2016, όταν ο οριστικός απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τους 273 νεκρούς και τους 2.800 και πλέον τραυματίες.