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Τουρκία: Μάχη με τις φωτιές δίνουν 3.500 πυροσβέστες σε πολλαπλά μέτωπα – Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη κατά της πυρκαγιάς γύρω από την Αττάλεια και τη Μούγλα
A villager helps battle a wildfire in the Seydikemer district of Mugla province, Turkey, July 29, 2026. REUTERS/Ali Dinc
Φωτιά στην περιοχή Σεϊντικεμέρ της επαρχίας Μούγλα, στην Τουρκία / REUTERS/Ali Dinc
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Ασταμάτητη είναι η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στις μεγάλες φωτιές στην Τουρκία, δεύτερη ημέρα των πυρκαγιών σήμερα Πέμπτη (30.07.2026). Δύσκολη και κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο νότιο τμήμα της χώρας γύρω από την πόλη Αντάλια (Αττάλεια) και κατά μήκος της “κυανής ακτής” (ή τουρκικής Ριβιέρας), στα παράλια της Μεσογείου.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σήμερα στην Τουρκία σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας γύρω από την πόλη Αντάλια (Αττάλεια) και κατά μήκος της «κυανής ακτής» (ή τουρκικής Ριβιέρας), στα παράλια της Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, τον Ιμπραήμ Γιουμακλί, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες, Τετάρτη (29.07.2026), σε όλη τη χώρα που ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, «110 από τις οποίες τέθηκαν πλήρως υπό έλεγχο».

Ο υπουργός, που μιλούσε απευθείας από το συντονιστικό κέντρο κατά των πυρκαγιών στην Άγκυρα, τόνισε ότι 69 από τις πυρκαγιές ξέσπασαν «εκτός δασών», πιθανόν σε αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο δεν διευκρίνισε τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί ούτε εκείνον των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές.

Μεταξύ των πυρκαγιών που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, το Γραφείο Δασών της Τουρκίας (OGM) περιλαμβάνει ιδίως τον άξονα «Αττάλειας-Αλάνιας» και «Μούγλων-Φετίγε» κατά μήκος της «κυανής ακτής» στον νότο, στα παράλια της Μεσογείου.

«Παρεμβαίνουμε εντατικά με τις αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις μας κατά των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη», ανέφερε το OGM στον λογαριασμό του στο Χ. Μια νέα εστία που ξέσπασε «γύρω στις 2.00 το πρωί» στην περιοχή της Φετίγε, «η οποία επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, αποτέλεσε αντικείμενο άμεσης επέμβασης των ομάδων μας», αναφέρει η νομαρχία των Μούγλων.

Η επανάληψη των αεροπορικών επιχειρήσεων με το πρώτο φως της ημέρας επέτρεψε «να μειωθεί σημαντικά η έντασή της», συνεχίζει. Aντίθετα, σύμφωνα πάντα με το OGM, οι φωτιές που ξέσπασαν την Τετάρτη (29.07.2026) στην περιοχή του Τσανάκαλε και των στενών των Δαρδανελίων (δυτικά) «είναι υπό πλήρη έλεγχο» σήμερα.

Στο X, ο υπουργός Γιουμακλί είχε πει προηγουμένως ότι τέσσερις κύριες πυρκαγιές στις περιοχές Μούγλων (νοτιοδυτικά), Αττάλεια και Κας (νότια), Μπαλίκεσιρ και Τσανάκαλε «έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο».

Συνολικά, περίπου 20 αεροσκάφη, 58 ελικόπτερα, 420 πυροσβεστικά οχήματα, σχεδόν 200 βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου και σχεδόν χίλια φορτηγά έχουν κινητοποιηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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