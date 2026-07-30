Συναγερμός στην Πολωνία: Ρωσικός πύραυλος ⁠Kh-101 παραβίασε τον εναέριο χώρο και έπεσε στο έδαφος

Η Ρωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.07.2026) εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ουκρανία με δεκάδες πυραύλους. Ένας από αυτούς προσγειώθηκε στην Πολωνία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ στο Χ, το «αντικείμενο» που έπεσε στην ανατολική Πολωνία την νύκτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος ⁠Kh-101. Ο πολωνός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που συγκλήθηκε αφού οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του ανατολικού τμήματος της Πολωνίας κρατήρα διαμέτρου δέκα μέτρων που πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε την νύκτα κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

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«Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο ⁠Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στην διερεύνηση του περιστατικού, ανακοίνωσε ο πολωνός εισαγγελέας Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Zakończyła się odprawa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego nieba. Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna i służby specjalne pracują w pełnej koordynacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezydentem RP oraz dowództwem NATO. pic.twitter.com/R6iWNp9aQD — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Οι κάτοικοι της περιοχή της Τάρναβα Κολόνια, στην περιοχή του Λούμπλιν, άκουσαν την νύκτα τον ήχο σφοδρής έκρηξης που ταρακούνησε τα σπίτια τους. Το σημείο της πτώσης του πυραύλου βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

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Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε την νύκτα στην ζώνη και εντόπισε το σημείο πτώσης του «αντικειμένου».

BIG: A Russian Kh-101 cruise missile is believed to have entered Polish airspace overnight and detonated in an open field near the villages of Targowisko and Tarnawa-Kolonia, about 100 km from the Ukrainian border.



The impact left a 10-meter crater.



Poland scrambled an F-16,… pic.twitter.com/CmrCPkII5k — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Η Ρωσία εξαπέλυσε την νύκτα 74 πυραύλους και 284 drones κατά της Ουκρανίας, κυρίως κατά της περιοχής του Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις.

❗️At night, a Russian Kh-101 cruise missile flew over Poland during a large-scale Russian strike on Ukraine, violating NATO airspace, – Ukrainian Foreign Minister Sybiha.



“This is yet another proof that strengthening Ukraine’s air defence is an urgent necessity and serves as a… pic.twitter.com/XOqs2jKErm — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 30, 2026

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε τις νέες μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η επίθεση της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Κόστα μέσω του Χ.