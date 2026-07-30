Κόσμος

Συναγερμός στην Πολωνία: Ρωσικός πύραυλος ⁠Kh-101 παραβίασε τον εναέριο χώρο και έπεσε στο έδαφος

Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του ανατολικού τμήματος της Πολωνίας κρατήρα διαμέτρου δέκα μέτρων
Military Police and police officers work at the site where an unidentified flying object, believed to be a Russian missile, as Polish Prime Minister Donald Tusk said on Thursday, fell after violating Polish airspace in a field near the village of Tarnawa Kolonia, near Lublin, Poland, July 30, 2026. Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.
Στρατιωτική αστυνομία και αστυνομικοί εργάζονται στο σημείο όπου ένας ρωσικός πύραυλος κοντά στο Λούμπλιν, στην Πολωνία / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ρωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.07.2026) εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ουκρανία με δεκάδες πυραύλους. Ένας από αυτούς προσγειώθηκε στην Πολωνία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ στο Χ, το «αντικείμενο» που έπεσε στην ανατολική Πολωνία την νύκτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος ⁠Kh-101. Ο πολωνός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που συγκλήθηκε αφού οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του ανατολικού τμήματος της Πολωνίας κρατήρα διαμέτρου δέκα μέτρων που πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε την νύκτα κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο ⁠Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στην διερεύνηση του περιστατικού, ανακοίνωσε ο πολωνός εισαγγελέας Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Οι κάτοικοι της περιοχή της Τάρναβα Κολόνια, στην περιοχή του Λούμπλιν, άκουσαν την νύκτα τον ήχο σφοδρής έκρηξης που ταρακούνησε τα σπίτια τους. Το σημείο της πτώσης του πυραύλου βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε την νύκτα στην ζώνη και εντόπισε το σημείο πτώσης του «αντικειμένου».

Η Ρωσία εξαπέλυσε την νύκτα 74 πυραύλους και 284 drones κατά της Ουκρανίας, κυρίως κατά της περιοχής του Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε τις νέες μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η επίθεση της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Κόστα μέσω του Χ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
111
60
57
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γαλλία: Η «φωτιά ζόμπι» κοντά στο Μπορντό «δεν προχώρησε» τη νύχτα – Στάχτη 420.000 στρέμματα σε μια βδομάδα, 200.000 οι εκτοπισμένοι
Μία εβδομάδα αφότου ξέσπασε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν χθες επτά αναζωπυρώσεις, εκ των οποίων τρεις ήταν ακόμη ενεργές το βράδυ
Φωτιές στη Γαλλία
Ουκρανία: Συνεχίζονται τα ρωσικά σφυροκοπήματα στην Ουκρανία – 8 νεκροί, ανάμεσά τους δυο παιδιά σε Κίεβο, Πολτάβα και Κρεβί Ρι
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
A crushed car is outside a house damaged by a missile strike, Kapitanivka village, Kyiv region, Ukraine, on July 29, 2026. On July 24, 2026, Russian forces launched ballistic missiles at a private training ground in Bucha district where a weapons exhibition was taking place. The missiles also struck a nearby residential area, damaging private houses and cars. Twelve people were killed, and around 100 were injured in the attack. (Photo by Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto)NO USE FRANCE
Newsit logo
Newsit logo