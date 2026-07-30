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Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των πυρκαγιών

Έστειλα επιστολή στον δήμαρχο του Μπρινιόλ
Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν
Η Αμάλ Αλαμουντίν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ
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Δραματικές στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι της Γαλλίας τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των πυρκαγιών που σαρώνουν μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους στην πόλη Μπρινιόλ, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (30.07.2026).

Το Μπρινιόλ είναι μια ιστορική κωμόπολη στη νοτιοανατολική Γαλλία, στην περιοχή Προβηγκία – Άλπεις – Κυανή Ακτή, γνωστή ως η «πρωτεύουσα της πράσινης Προβηγκίας», όπου το διάσημο ζευγάρι έχει εξοχική κατοικία. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν ανακοίνωσαν την εκκένωση του σπιτιού τους στον δήμαρχο του Μπρινιόλ, Ντιντιέ Μπρεμόν, μέσω μίας επιστολής εκφράζοντας την ανησυχία του για την κοινότητα.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή την τρομερή στιγμή. Καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλς, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε εσείς και οι κάτοικοι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι, ό,τι και αν συμβεί στο χωριό μας, θα είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην ολοκλήρωσή της. Αγαπάμε το Μπρινιόλς και τους φίλους μας που ζουν εκεί», ανέφερε η ανακοίνωση του Τζορτζ Κλούνεϊ.

Οι επικίνδυνες πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν αυτή τη στιγμή τέσσερις φορές το μέγεθος του Παρισιού, όπως αναφέρει το Associated Press.

Περίπου 224.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν στην περιοχή της Ζιρόντ της Γαλλίας και άλλοι 3.000 στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, σύμφωνα με το CNN. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 63.152 άνθρωποι εκκενώθηκαν στην Ισπανία.

Το ζευγάρι έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική τους ζωή ιδιωτική, αλλά σε μια συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2025 στο Esquire, ο διάσημος ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή του να έχουν την κύρια κατοικία τους σε ένα αγρόκτημα στη Γαλλία. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατέχει ακόμα ένα κτήμα στην Αγγλία, μια βίλα στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία και ένα άλλο ακίνητο κοντά στην οικογένειά του στο Κεντάκι.

«Έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή. Ανησυχούσα για την ανατροφή των παιδιών μας στο Λος Άντζελες, στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη μεταχείριση στη ζωή. Στη Γαλλία, δεν τους νοιάζει καθόλου η φήμη. Δεν θέλω να περπατούν τριγύρω ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου», είχε δηλώσει ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

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