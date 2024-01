Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες στην Ιαπωνία να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,6 Ρίχτερ.

Οι έρευνες γίνονται μέσα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους νεκρούς από το σεισμό στην Ιαπωνία να υπολογίζονται προς το παρόν σε 62.

Οι αρχές της Ιαπωνίας έχουν προειδοποιήσει για ισχυρές βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα και πιθανές κατολισθήσεις σε όλη την πληγείσα περιοχή, στην χερσόνησο Νότο στην περιφέρεια Ισικάουα, μια μακριά λωρίδα γης στη θάλασσα της Ιαπωνίας.

«Παραμείνετε προσεκτικοί για κατολισθήσεις μέχρι την Τετάρτη το βράδυ», προειδοποίησε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Παράλληλα οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι ζημιές στις υποδομές και το γεγονός ότι οι πλέον πληγείσες περιοχές είναι ιδιαίτερα απομονωμένες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το έργο των διασωστών. Το πλήρες εύρος των ζημιών και των θυμάτων παραμένει άγνωστο δύο ημέρες μετά τον σεισμό.

Κάποιες περιοχές είναι ασταθείς λόγω του πρώτου σεισμού των 7,6 Ρίχτερ. Έκτοτε έχουν γίνει αισθητοί εκατοντάδες άλλοι σεισμοί, κάποιοι από τους οποίους ισχυροί. Εκατοντάδες κτίρια στη χερσόνησο Νότο έχουν καταστραφεί εν μέρει ή ολοσχερώς.

Αξιωματούχος της περιφέρειας Ισικάουα έκανε λόγο για 62 νεκρούς και για περισσότερους από 300 τραυματίες, εκ των οποίων 20 σε σοβαρή κατάσταση.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν καιρό ακόμη στις επαρχιακές περιοχές όπου υπάρχουν πολλά χωριά η πρόσβαση στα οποία είναι δύσκολη. Εξάλλου άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των σπιτιών τους, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

If you stand with the people of #Japan , during this tough time in which they are experiencing a #Tsunami and #earthquake



U wont pass without liking this tweet ❤



May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami 💕



Prayers 🙏😢#JapanAirlines#Japon pic.twitter.com/5TjAL3wfvq