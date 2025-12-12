Ιαπωνία: Αίρεται η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον μέγα – σεισμό των 6,7 Ρίχτερ

Στο έλεος των Ρίχτερ η Ιαπωνία για ακόμη μία φορά. Μετά τον σεισμό των 6,5 Ρίχτερ που χτύπησε την επαρχία Χοκάιντο αλλά και τη δόνηση μεγέθους 7,5 Ρίχτερ με τους 50 τραυματίες, τα ξημερώματα (12.12.2025) νέος σεισμός 6,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Μετά τον νέο σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι ενός μέτρου στις ακτές στον Ειρηνικό στην Ιαπωνία. Μετά από λίγες ώρες έγινε άρση της προειδοποίησης,

Τελικά καταγράφτηκαν κύματα 20 εκατοστών σε 2 περιοχές, στη νήσο Χοκάιντο και στο βόρειο τμήμα της νήσου Χονσού. Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε πως δεν παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της στάθμης του νερού σε περιοχές που διέτρεχαν κίνδυνο.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών κατέγραψε πως ο σεισμός των 6,7 βαθμών έγινε στις 04:44 ώρα Ελλάδας, διευκρινίζοντας ότι καταγράφτηκε κάπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά από την Κούτζι, στον νομό Ιούατε, στη Χονσού, την πιο μεγάλη και πυκνοκατοικημένη νήσο του αρχιπελάγους.

Κατά το NHK, ο σεισμός ήταν λιγότερο ισχυρός από αυτόν που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα), όταν υπέστησαν ζημιές δρόμοι, έσπασαν παράθυρα και καταγράφτηκαν τσουνάμι 70 εκατοστών.

Έπειτα από τον σεισμό της Δευτέρας στην Ιαπωνία, οι αρχές διέταξαν οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν κτίριο ύψους 70 μέτρων που υπέστη ζημιά στην Αομόρι, καθώς φοβούνταν πως κατέρρεε.

Η JMA εξέδωσε σπάνια προειδοποίησε για ενδεχόμενο δεύτερο ισχυρό σεισμό μέσα σε 7 ημέρες στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

1.500 σεισμοί καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ιαπωνία

Στη χώρα της Ασίας παραμένουν ανοικτές οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι και άφησε πίσω του κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη 3 από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους έπειτα από εκείνη στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται 4 τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι μικροί, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό βάθος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που εκτιμά πως υπάρχει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι ενδεχόμενος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.