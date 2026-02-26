Συμβαίνει τώρα:
Ιαπωνία: Buddharoid, το AI ρομπότ – μοναχός που γνωρίζει τις βουδιστικές γραφές

Οι δημιουργοί του ελπίζουν ότι θα είναι σε θέση να βοηθά τους μοναχούς ή να ενεργεί εκ μέρους τους κατά τη διάρκεια θρησκευτικών λειτουργιών
Ιάπωνες ερευνητές παρουσίασαν ένα ρομπότμοναχό που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και γνωρίζει τις βουδιστικές γραφές. Οι προγραμματιστές του ελπίζουν ότι θα είναι σε θέση να βοηθά τους μοναχούς ή να ενεργεί εκ μέρους τους κατά τη διάρκεια θρησκευτικών λειτουργιών.

Μια πανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα, από το Πανεπιστήμιο του Κιότο, στην Ιαπωνία έδειξε σε δημοσιογράφους το Buddharoid στον ναό Shōren-in στην επαρχία του Κιότο. Πρόκειται για AI ρομπότ μοναχό. 

Το Buddharoid είναι εξοπλισμένο με το «BuddhaBot-Plus» – ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που προέρχεται από το ChatGPT της OpenAI.

Το ρομπότ απαντά σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, από προσωπικές έως κοινωνικές, χρησιμοποιώντας βουδιστικές γραφές. Το αργό του βάδισμα μοιάζει με αυτό ενός μοναχού και οι κινήσεις του – από τις υποκλίσεις μέχρι το σταύρωμα των χεριών στην προσευχή – βασίζονται σε έργο που έχει παραχθεί από μια κινεζική εταιρεία.

Κόσμος
