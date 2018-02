Ιαπωνία: Ελικόπτερο «Απάτσι» έπεσε σε κατοικημένη περιοχή – Νεκροί οι χειριστές

Το ελικόπτερο που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση κατέπεσε στην πόλη Κανζάκι της περιφέρειας Σάγκα, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από ένα δημοτικό σχολείο, επεσήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Ιτσουνόρι Ονοντέρα μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Όπως διευκρίνισε στο πρακτορείο Jiji οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν «σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής». Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν συχνά Ιάπωνες αξιωματούχοι για να δηλώσουν τον θάνατο κάποιου, πριν από την επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή.

Ο Ονοντέρα εξήγησε ότι η οικογένεια που διέμενε στο σπίτι είναι σώα και αβλαβής, όπως τον ενημέρωσε η αστυνομία. Σύμφωνα μάλιστα με τον τοπικό Τύπο, η οικογένεια δεν ήταν στο σπίτι την ώρα του δυστυχήματος.

Το NHK μετέδωσε εικόνες από το σημείο της συντριβής που έδειχναν ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται μέσα από μια κατοικημένη περιοχή της παράκτιας πόλης. Πυροσβέστες με μάνικες ερευνούσαν τους δρόμους, ενώ κάτοικοι απομακρύνονται από την περιοχή.

The crashed aircraft was a Boeing AH-64D ‘Apache Longbow’ attack helicopter belonging to Japan Ground Self Defense Force. Information about casualties not available yet.https://t.co/6qoSNwAyzL

— Thoton Akimoto (@Thoton) 5 Φεβρουαρίου 2018