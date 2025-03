Ιαπωνία: Ένας νεκρός και χιλιάδες εκτοπισμένοι από τη χειρότερη φωτιά εδώ και 50 χρόνια – Συγκλονίζουν οι εικόνες

Μάχη στις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν σήμερα, Τρίτη (04.03.25) πυροσβέστες στην Ιαπωνία, με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη δασική φωτιά που έχει ξεσπάει εδώ και μισό αιώνα.

«Προς το παρόν τίποτα δεν δείχνει ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», σχολίασε εκπρόσωπος της πόλης Οφουνάτο, στη βόρεια Ιαπωνία.

Το πέρασμα της πυρκαγιάς έχει αφήσει ήδη πίσω της έναν νεκρό, ενώ 4.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 2.000 πυροσβεστικοί και στρατιωτικά ελικόπτερα.

Firefighting teams are continuing efforts to contain a forest fire in Ofunato, Iwate Prefecture of Japan, with emergency response units from multiple regions engaged in operations



The Fire Department reports that the aerial firefighting team carried out 26 water drop…