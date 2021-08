Σε θάνατο δι’ απαγχονισμού καταδικάστηκε ένα «μεγάλο αφεντικό» της ιαπωνικής εγκληματικής οργάνωσης Γιακούζα, μετά την ολοκλήρωση της πολύκροτης δίκης του στην πόλη Φουκουόκα. Πρόκειται για τον 74χρονο Σατόρου Νομούρα που είχε δώσει την εντολή να πραγματοποιηθούν τέσσερις επιθέσεις, μία εκ των οποίων κατέληξε σε θάνατο.

Το 74χρονο μέλος της Γιακούζα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, αρνούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή την παραμικρή εμπλοκή του στις επιθέσεις. Η καταδίκη του Σατόρου Νομούρα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ήρθε παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άμεσα αποδεικτικά στοιχεία που να τον συνδέουν με τα εγκληματικά «χτυπήματα». Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου ήταν πως, εφόσον ο 74χρονος είχε τον απόλυτο έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης για χρόνια, φέρει και την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες των μελών της.

The godfather of Japan’s most notorious yakuza clan was sentenced to death yesterday in the first case of capital punishment being meted out to a mob boss in the country https://t.co/5fFDTJspKl