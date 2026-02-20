Ιαπωνία: «Να τροποποιήσει το στάτους κβο δια της ισχύος» κατηγορεί την Κίνα η πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι κατηγόρησε την Κίνα ότι θέλει «να τροποποιήσει το στάτους κβο δια της ισχύος ή του εξαναγκασμού» στις θαλάσσιες ζώνες των οποίων διεκδικεί την κυριαρχία έναντι των γειτόνων της, αλλά διαβεβαίωσε πως θέλει να αποκαταστήσει «σταθερούς και εποικοδομητικούς δεσμούς».

Η Κίνα «εντείνει τις προσπάθειές του να τροποποιήσει μονομερώς το στάτους κβο δια της ισχύος ή του εξαναγκασμού στην Ανατολική Σινική Θάλασσα ή στη Νότια Σινική Θάλασσα, επεκτείνοντας παράλληλα και ενισχύοντας τις στρατιωτικές δραστηριότητές του στις ζώνες που περιβάλλουν τη χώρα μας», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ενώπιον του κοινοβουλίου.

Απηχώντας τον προκάτοχό της Σιγκέρου Ισίμπα, η Τακαΐτσι δήλωσε επίσης ότι η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με «το πιο σοβαρό και πιο περίπλοκο περιβάλλον ασφαλείας» μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επικαλούμενη όχι μόνο την Κίνα, αλλά επίσης τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Η Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, έκανε σήμερα την ομιλία της γενικής πολιτικής ενώπιον των βουλευτών μετά το θρίαμβο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός της στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου.

«Η σταθερή πολιτική της κυβέρνησής μας είναι να προωθήσω με την Κίνα μια αμοιβαία επωφελή σχέση θεμελιωμένη σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα και να οικοδομήσω μια σχέση εποικοδομητική και σταθερή», δήλωσε ωστόσο σήμερα η Τακαΐτσι.

«Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κίνα ως γείτονας και τα πολυάριθμα προβλήματα και προκλήσεις που εκκρεμούν, θα συνεχίσουμε το διάλογό μας και θα απαντήσουμε με ηρεμία και διορατικότητα, με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

Η Τακαΐτσι δήλωσε επίσης ότι θέλει να επανεξετάσει φέτος τα τρία κεντρικά έγγραφα που ορίζουν την αμυντική πολιτική της Ιαπωνίας, επειδή «οι αλλαγές στο περιβάλλον ασφαλείας, όπως η ανάδυση νέων μορφών πολέμου και η ανάγκη προετοιμασίας για παρατεταμένες συγκρούσεις, επιταχύνονται σε πολλούς τομείς».

Η ίδια πρόσθεσε πως θέλει να επιταχύνει τις συνομιλίες για μια νέα χαλάρωση του ιαπωνικού εμπάργκο στις εξαγωγές θανατηφόρων όπλων.

«Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτροπής και των δυνατοτήτων αντίδρασης των συμμάχων και εταίρων μας που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, σταθεροποιώντας παράλληλα τη βάση αμυντικής παραγωγής της Ιαπωνίας και τη βάση των τεχνολογιών για πολιτική χρήση», δήλωσε.

Η Τακαΐτσι είχε ήδη ανακοινώσει το φθινόπωρο του 2025 ότι θέλει να επιταχύνει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της χώρας ώστε να φθάσουν το στόχο του 2% του ΑΕΠ δύο χρόνια νωρίτερα.

Καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της κατέχει περισσότερες από τα δύο τρίτα των εδρών στο κοινοβούλιο, αντιμετωπίζει μικρή μόνο αντίσταση στα σχέδιά της. «Θα συνεχίσω αδιάκοπα να πατάω το κουμπί ‘ανάπτυξη’ όσο το δυνατόν περισσότερο», πρόσθεσε, στοχεύοντας στην ενίσχυση τομέων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί και η ναυπήγηση πλοίων.

Τέλος, η Σανάε Τακαΐτσι υποσχέθηκε ότι το αρχιπέλαγος θα «προσφύγει στο μέγιστο βαθμό στις απαλλαγμένες από άνθρακα ενέργειες», την ώρα που το Τόκιο θέτει και πάλι σε λειτουργία πυρηνικούς σταθμούς σε μια προσπάθεια να μειώσει την ισχυρή εξάρτησή του από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων.