Ιαπωνία: Πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό – Εντυπωσιακά βίντεο με την νύχτα να γίνεται μέρα

Το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025), λίγο μετά τις 23:00, μια εξαιρετικά λαμπρή πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό πάνω από τη δυτική Ιαπωνία. Ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων, το φωτεινό αντικείμενο τράβηξε αμέσως την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερασιτεχνικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μια πύρινη σφαίρα να φωτίζει ξαφνικά τον ουρανό της Ιαπωνίας, σε σημείο που η νύχτα μετατράπηκε σε μέρα για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα λευκό φως, που δεν είχα ξαναδεί ποτέ, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο εκτυφλωτικό ώστε μπορούσα να διακρίνω το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», κατέθεσε ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, οδηγός στην περιφέρεια Μιγιαζάκι, στη δημόσια τηλεόραση NHK.

A bright fireball lights up the night sky over #Kagoshima, Japan! The phenomenon left local residents stunned. pic.twitter.com/rlHP1BAavN — Meteoredcom (@meteoredcom) August 20, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

On August 19, 2025, at approximately 11:08 p.m. JST (2:08 p.m. UTC), a brilliant fireball illuminated the night sky over southern Japan, particularly above Kyushu and Shikoku.



Captured by live cameras, including Fukuoka Airport’s, the vivid blue-white meteor briefly turned… pic.twitter.com/3v80NEuBMY — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) August 20, 2025

pic.twitter.com/XfT4chDtyA

INCREDIBLE views of last night’s meteor/fireball over Japan! The night sky lit up with a brilliant flash, captured by cameras across the country. A breathtaking sight! #Japan #Meteor #Fireball #Space — Harshavardhan (@Harshav21320924) August 20, 2025

Σαν μέρα

«Ήταν σαν μέρα. Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ήμουν κατάπληκτος», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του διαστημικού μουσείου του Σεντάι, στην περιφέρεια Καγκασίμα, εξήγησε ότι επρόκειτο για μια πύρινη σφαίρα, δηλαδή έναν εξαιρετικά φωτεινό μετεωρίτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντικείμενο φαίνεται να έπεσε στον Ειρηνικό.

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο

«Άνθρωποι ανέφεραν ότι ένιωσαν τον αέρα να δονείται», δήλωσε ο Μαέντα στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι το αντικείμενο «ήταν τόσο φωτεινό όσο η Σελήνη».

Η NASA υπενθυμίζει ότι τα αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες πύρινες σφαίρες μπορεί να ξεπερνούν σε μέγεθος το ένα μέτρο.