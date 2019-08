ICE: Ο ιδιωτικός στρατός του Τραμπ τρομοκρατεί την Αμερική

Όπως η εικόνα αυτή που καταγράφηκε από πολίτη και δείχνει μικρά παιδιά να κλαίνε στη μέση του δρόμου αφού συνελήφθησαν οι γονείς τους και αφέθηκαν στην τύχη τους! Πολλά από αυτά επέστρεφαν σπίτι από το σχολείο και δεν έβρισκαν κανέναν μέσα αφού οι γονείς τους είχαν συλληφθεί! Τα παιδιά αυτά συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο από τις υπηρεσίες μετανάστευσης και κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τύχη τους. Ένα 13χρονο αγοράκι με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούσε στην αγκαλιά του πατέρα του την μητέρα του από την Γουατεμάλα που επιβιβαζόταν σε ένα πούλμαν με συλληφθέντες προκειμένουν να απελαθεί.

Μόνο την Τετάρτη, οι υπηρεσίες μετανάστευσης εισέβαλαν σε 7 μονάδες επεξεργασίας αγροδιατροφικών προϊόντων στο Μισισιπή και συνέλαβαν 680 ανθρώπους! Η οργή του κόσμου είναι μεγάλη και οι καταγγελίες πληθαίνουν με τους πράκτορες του ICE να συμπεριφέρονται με άθλιο τρόπο.

THIS IS NOT AMERICA. THIS IS NOT WHO WE ARE. These are children of the 680 people arrested today by ICE in Mississippi. They are crying, because their parents are gone. And they were left by themselves. Don’t look away. Make this viral now. Shame on Trump pic.twitter.com/g69PuGDeGZ

— Scott Dworkin (@funder) August 8, 2019