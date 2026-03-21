IDF: «Ο ιρανικοί πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ» – «Εντός της ζώνης άμεσης απειλής Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη»

«Βρισκόμαστε στα μισά της διαδρομής, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για την ελευθερία. Η εμβέλειά των πυραύλων του Ιράν δεν προορίζεται για το Ισραήλ, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη. αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνει ότι ο στρατός βρίσκεται περίπου στα μισά της εκστρατείας του κατά του Ιράν.

«Βρισκόμαστε στα μισά της διαδρομής, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Σε περίπου μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Πάσχα, της γιορτής της ελευθερίας, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για την ελευθερία και το μέλλον μας», είπε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Ο Ζαμίρ αναφέρει ότι «η εκτεταμένη ζημιά που έχουμε προκαλέσει στο ιρανικό καθεστώς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αρχίζει να συσσωρεύεται σε ένα συστημικό-στρατηγικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κυβερνητικό επίτευγμα».

«Ως αποτέλεσμα, το καθεστώς του κακού είναι πιο αδύναμο, και το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο και χωρίς σημαντικές αμυντικές δυνατότητες. Οι ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι ανέπτυξαν δυνατότητες με στόχο να μας καταστρέψουν, είναι ταλαιπωρημένοι και μπερδεμένοι», τόνισε.

Ο Ζαμίρ σχολίασε επίσης την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους μακράς εμβέλειας κατά της στρατιωτικής βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό, στο Ντιέγκο Γκαρσία.

«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν διφασικό διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο εμβέλειας 4.000 χιλιομέτρων προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Η εμβέλειά τους φτάνει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης — το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ρώμη βρίσκονται όλες εντός της ζώνης άμεσης απειλής», πρόσθεσε.

The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km.



During Operation Rising Lion in June 2025, the IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop… pic.twitter.com/iliERIu2hV — Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2026

Ο Ζαμίρ στην δήλωσή του είπε επίσης ότι ενέκρινε νέα σχέδια μάχης για την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Οι δυνάμεις μας θα λειτουργήσουν ως προπύργιο μεταξύ του εχθρού και των κοινοτήτων, και κάθε στόχος που αποτελεί απειλή για αυτές θα εξουδετερωθεί», συμπλήρωσε.