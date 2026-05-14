Κόσμος

Ο Έλον Μασκ έκανε γκριμάτσες και πήγε με τον γιο του στο Πεκίνο για τη σύνοδο Σι – Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla φωτογραφήθηκε με τον Τιμ Κουκ στο επίσημο δείπνο
Έλον Μασκ
REUTERS/Evan Vucci
Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla, βρίσκεται ανάμεσα σε περισσότερους από δώδεκα CEO και κορυφαία στελέχη που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Μασκ έδωσε το «παρών» και στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, όπου φωτογραφήθηκε χαμογελαστός δίπλα στον Τιμ Κουκ, ενώ δεν δίστασε να κάνει χιουμοριστικές γκριμάτσες στους φωτογράφους, κλέβοντας για λίγο την παράσταση από το αυστηρό διπλωματικό κλίμα της βραδιάς.

REUTERS / Go Nakamura / Pool
REUTERS / Evan Vucci
REUTERS / Evan Vucci
REUTERS / Evan Vucci

Εδώ ο CEO της Xiaomi, Lei Jun, ζητάει μια selfie με τον Έλον Μασκ:

 

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εμφανίστηκε επίσης μαζί με τον γιο του, X Æ A-Xii, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, στο περιθώριο της συνάντησης Τραμπ–Σι.

Μαζί με άλλους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, ο Μασκ συμμετείχε και σε επαφές με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, στο παρασκήνιο της συνόδου κορυφής.

