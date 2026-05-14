Ο Έλον Μασκ έκανε γκριμάτσες και πήγε με τον γιο του στο Πεκίνο για τη σύνοδο Σι – Τραμπ

Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla, βρίσκεται ανάμεσα σε περισσότερους από δώδεκα CEO και κορυφαία στελέχη που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Μασκ έδωσε το «παρών» και στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, όπου φωτογραφήθηκε χαμογελαστός δίπλα στον Τιμ Κουκ, ενώ δεν δίστασε να κάνει χιουμοριστικές γκριμάτσες στους φωτογράφους, κλέβοντας για λίγο την παράσταση από το αυστηρό διπλωματικό κλίμα της βραδιάς.

SPOTTED: Elon Musk poses for pictures with Apple’s Tim Cook at the Chinese state banquet in Beijing.



Musk and Cook are just two of the major American CEOs joining President Trump on his trip to China for his historic summit with President Xi. pic.twitter.com/hEsFzgsshM — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Εδώ ο CEO της Xiaomi, Lei Jun, ζητάει μια selfie με τον Έλον Μασκ:

WATCH: Chairman & CEO of Xiaomi Lei Jun trying to take a selfie with Elon Musk. pic.twitter.com/jkQJgrJYRQ — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εμφανίστηκε επίσης μαζί με τον γιο του, X Æ A-Xii, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, στο περιθώριο της συνάντησης Τραμπ–Σι.

Elon Musk was seen with his son, X Æ A-Xii, at the Great Hall of the People in Beijing during President Trump’s summit with Xi Jinping. Musk was among several top U.S. tech executives, alongside Tim Cook and Jensen Huang, who met with Chinese Premier Li Qiang on the sidelines of… pic.twitter.com/SilocjQexq — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026

Μαζί με άλλους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, ο Μασκ συμμετείχε και σε επαφές με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, στο παρασκήνιο της συνόδου κορυφής.