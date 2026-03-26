IDF: «Σκοτώσαμε και τον επικεφαλής πληροφοριών του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Μπεχνάμ Ρεζάεϊ»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) λένε ότι μαζί με τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, Αλιρεζά Τανγκσίρι, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε, σκότωσαν και τον επικεφαλής των πληροφοριών του Ναυτικού, Μπεχνάμ Ρεζάεϊ, αλλά και την υπόλοιπη ηγεσία του.

Η νυχτερινή επιδρομή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τανγκσίρι είχε πάει να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων και ο Μπεχνάμ Ρεζάεϊ.

Ο στρατός δεν κατονομάζει άμεσα άλλους κορυφαίους διοικητές που σκοτώθηκαν στην επιδρομή, εκτός από αυτούς τους δύο.

Ο Τανγκσίρι διετέλεσε αρχηγός του Ναυτικού των IRGC τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ο στρατός λέει ότι «με την πάροδο των ετών, ο Τανγκσίρι ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία και απείλησε προσωπικά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στο Στενό του Ορμούζ και στον διεθνή θαλάσσιο χώρο».

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι «ηγήθηκε των προσπαθειών για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και των προηγμένων τρομοκρατικών επιθέσεων στον θαλάσσιο τομέα, ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τη διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η δολοφονία του Τανγκσίρι και της ηγεσίας του Ναυτικού του IRGC «αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό πλήγμα στις ομάδες διοίκησης και ελέγχου του IRGC και στις ικανότητές του να ενορχηστρώνει τρομοκρατικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο τομέα εναντίον χωρών της περιοχής».