Επεισόδια ξέσπασαν για ακόμη μια φορά στην πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται το τέμενος αλ-Άκσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες παλαιστίνιοι.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία στο συγκρότημα του τεμένους αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ σήμερα, σύμφωνα με μέλη παλαιστινιακών ομάδων διάσωσης, στο τελευταίο ξέσπασμα βίας σε μια τοποθεσία ιερή για τους μουσουλμάνους και τους εβραίους.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, 14 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο με σοβαρά τραύματα.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της επενέβησαν όταν εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες και πλησίασαν στο Δυτικό Τείχος.

Watch | Confrontations erupt between Palestinian worshippers and the Israeli occupation forces after storming the courtyards of #AlAqsa Mosque in occupied Jerusalem this morning.#AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/CSluKhxJk4