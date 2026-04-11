Ιερουσαλήμ: Καταγγελίες για βίαιες προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών στην πομπή του Αγίου Φωτός

Αστυνομικοί ζήτησαν από μέλη παλαιστινιακών προσκοπικών ομάδων να αφαιρέσουν παλαιστινιακές σημαίες από τις στολές τους
Βίαιες προσαγωγές στην Ιερουσαλήμ / Χ

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου καταγράφηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της πομπής για το Άγιο Φως, με αναφορές για βίαιες προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών από την ισραηλινή αστυνομία και περιορισμούς στη συμμετοχή πιστών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αστυνομικές δυνάμεις φαίνεται να προχώρησαν σε προσαγωγές συμμετεχόντων στην πομπή για το Άγιο Φως στην Ιερουσαλήμ, γεγονός που έχει καταγραφεί και σε οπτικό υλικό, όπως μεταδίδουν ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι αστυνομικοί ζήτησαν από μέλη παλαιστινιακών προσκοπικών ομάδων να αφαιρέσουν παλαιστινιακές σημαίες από τις στολές τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τους περιορισμούς και την αστυνομική παρουσία στην εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ.

