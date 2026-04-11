Ιερουσαλήμ: Καταγγελίες για βίαιες προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών στην πομπή του Αγίου Φωτός

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου καταγράφηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της πομπής για το Άγιο Φως, με αναφορές για βίαιες προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών από την ισραηλινή αστυνομία και περιορισμούς στη συμμετοχή πιστών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αστυνομικές δυνάμεις φαίνεται να προχώρησαν σε προσαγωγές συμμετεχόντων στην πομπή για το Άγιο Φως στην Ιερουσαλήμ, γεγονός που έχει καταγραφεί και σε οπτικό υλικό, όπως μεταδίδουν ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι αστυνομικοί ζήτησαν από μέλη παλαιστινιακών προσκοπικών ομάδων να αφαιρέσουν παλαιστινιακές σημαίες από τις στολές τους κατά τη διάρκεια της τελετής.

HOLY SATURDAY IN JERUSALEM: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the Old City of Jerusalem, kicking a scout member to the ground, beating him, and arresting him over a Palestinian flag on his uniform. pic.twitter.com/2Rq5eoEXgK — Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026

HORRIFIC: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the old city of Jerusalem. pic.twitter.com/1kUY7M0abu — Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026

الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين الى كنيسة القيامة.



Israeli police are preventing Christians from reaching the Church of the Holy Sepulchre and restricting the number allowed onto its roof. pic.twitter.com/3vmGfGTlcQ — ☧ Milad ܝܠܕܐ (@PalCatholic) April 11, 2026

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τους περιορισμούς και την αστυνομική παρουσία στην εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ.