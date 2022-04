Νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών αστυνομικών και Παλαιστίνιων διαδηλωτών ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Νωρίς σήμερα το πρωί, οι ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στην Πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ – τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ και ιερότερο τόπο για τους Εβραίους, στην παράδοση των οποίων είναι γνωστός με το όνομα Όρος του Ναού. Νεαροί Παλαιστίνιοι απάντησαν με πέτρες εναντίον τους, σύμφωνα με τον φωτοειδησεογράφο, που μετέδωσε πως υπήρξαν ορισμένοι τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γύρω στις 04:00, παριστάμενοι στο σημείο πέταξαν πέτρες προς το Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο προσευχής για τους Εβραίους, κοντά στην Πλατεία των Τεμενών, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

It’s very sad that #Islam & 3rd holiest mosque, #AlAqsa is humiliated, yet 57 independent countries of 1.5B Muslims never reacted beyond lip services!

There’s the need to boycott Israel collectively & last warning of collective conflict with #Israel. pic.twitter.com/p7lafH5j1r