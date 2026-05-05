Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ:«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, αν είμαι τυχερός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Evan Vucci

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, είπε με χιούμορ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται.

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το «Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτοσαρκάστηκε επίσης για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις», τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ.

Οι δηλώσεις αυτές ωστόσο αναζωπύρωσαν τις εικασίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, του γηραιότερου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 80 του χρόνια.

Το προηγούμενο διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να έχει μώλωπες στα χέρια, πρησμένα πόδια και να αποκοιμιέται δημοσίως.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε ένα αγγειακό πρόβλημα του προέδρου και στην υπερβολική χρήση ασπιρίνης.

Ο Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας.

Οι παίκτες του γκολφ Γκάρι Πλέιερ και Μπράισον Ντεσαμπό ήταν παρόντες στην υπογραφή του διατάγματος, καθώς και πολλοί μαθητές που φάνηκαν απορημένοι όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και μια μακροσκελής περιγραφή των θανάτων διαδηλωτών στο Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
115
104
99
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μάρκο Ρούμπιο: «Η Επιχείρηση Epic Fury τελείωσε»
Ο Ρούμπιο είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού βαθμού, θα επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα Τύπου «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο
Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι επιτέθηκε στα ΗΑΕ και προειδοποιεί για «αποφασιστική αντίδραση» σε περίπτωση επιθέσεων στο Ιράν
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε τις κατηγορίες του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ ως «αβάσιμες», ενώ κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν από το έδαφός τους
Πύραυλος εκτοξεύεται από πλοίο κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν και στον Ινδικό Ωκεανό
Το Ιράν θεσπίζει νέο μηχανισμό κυριαρχίας για τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, «αφού ειδοποιήσουν τις ιρανικές αρχές, πρέπει να λάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες κυκλοφορίας τους»
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν
Newsit logo
Newsit logo