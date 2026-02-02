Συμβαίνει τώρα:
Ημέρα της Μαρμότας: Έξι εβδομάδες χειμώνα ακόμα προέβλεψε ο Punxsutawney Phil

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Phil βλέπει τη σκιά του, αυτό σημαίνει άλλες έξι εβδομάδες χειμώνα. Αν δεν την είχε δει, θα προμήνυε πρόωρη άφιξη της άνοιξης
Ο Πανξατόνι Φιλ, η διάσημη «μετεωρολόγος» μαρμότα της Πενσιλβάνια
Ο Πανξατόνι Φιλ, η διάσημη «μετεωρολόγος» μαρμότα της Πενσιλβάνια / AP Photo / Barry Reeger

Ο Punxsutawney Phil, η πιο διάσημη μαρμότα της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ «μίλησε» και προέβλεψε 6 ακόμη εβδομάδες χειμώνα.

Η πιο διάσημη μαρμότα, ο Punxsutawney Phil, είδε την σκιά του, κάτι που σημαίνει ότι το κρύο θα διαρκέσει για άλλες έξι εβδομάδες, σύμφωνα με το «τελετουργικό» που γίνεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Η πρόβλεψη της πιο διάσημης μαρμότας στην Πενσιλβάνια ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (02.02.2026) από το Punxsutawney Groundhog Club, μετά την εμφάνισή του έξω από το κούτσουρο που ζει στο Gobbler’s Knob.

LIVE εικόνα με όσα έγιναν:

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Phil βλέπει τη σκιά του, αυτό σημαίνει άλλες έξι εβδομάδες χειμώνα. Αν δεν την είχε δει, θα προμήνυε πρόωρη άφιξη της άνοιξης.

Το έθιμο μεταφέρθηκε στη Βόρεια Αμερική από Γερμανούς μετανάστες, οι οποίοι βασίζονταν σε παρόμοιες λαϊκές δοξασίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη Γερμανία, η «πρόβλεψη» του καιρού γινόταν αρχικά από ασβούς ή σκαντζόχοιρους και συνδεόταν ημερολογιακά με τη χριστιανική εορτή της Υπαπαντής (Candlemas), επίσης στις 2 Φεβρουαρίου.

Στην Πενσιλβάνια, όπου αφθονούσαν οι μαρμότες, το ζώο αντικατέστησε φυσικά τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή εορτασμού της Ημέρας της Μαρμότας στο Punxsutawney χρονολογείται στο 1886, ενώ από το 1887 καθιερώθηκε η ετήσια τελετή στον λόφο Gobbler’s Knob, όπου πραγματοποιείται μέχρι σήμερα.

Ο όρος «Ημέρα της Μαρμότας» ξεπέρασε τα όρια της λαογραφίας χάρη στην ομώνυμη ταινία του 1993 «Groundhog Day», σε σκηνοθεσία Χάρολντ Ράμις και με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Μάρεϊ. 

Στην ταινία, ο Μάρεϊ υποδύεται έναν κυνικό τηλεοπτικό μετεωρολόγο που ταξιδεύει στο Πανξατόνι για να καλύψει την ετήσια γιορτή, αλλά παγιδεύεται στον χρόνο, ζώντας την ίδια ημέρα ξανά και ξανά. Από τότε, η φράση «ζω τη μέρα της μαρμότας» καθιερώθηκε διεθνώς για να περιγράψει καταστάσεις ατέρμονης επανάληψης.

