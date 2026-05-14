«Θερμό επεισόδιο» ανάμεσα στους Κινέζους φρουρούς και τις Μυστικές Υπηρεσίες του Τραμπ στο Πεκίνο – Φωνές και σπρωξίματα

Ένα απρόσμενο περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, όταν άνδρες των αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με Κινέζους αξιωματούχους ασφαλείας μέσα στο Μέγαρο του Λαού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε όταν πράκτορες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να μπουν σε χώρο συνάντησης, με τις κινεζικές αρχές να επιχειρούν να τους εμποδίσουν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με φωνές και σπρωξίματα, μπροστά σε διπλωμάτες και μέλη των δύο αποστολών στο Πεκίνο.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε, όταν καθυστέρησε για περίπου μισή ώρα η είσοδος των Αμερικανών δημοσιογράφων έπειτα από διαφωνία σχετικά με το αν πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ μπορούσε να εισέλθει οπλοφορώντας.

«Τι χρειάζεται για να φύγουμε από εδώ;» ακούγεται να λέει Αμερικανός αξιωματούχος προς τους Κινέζους ομολόγους του σε βίντεο που δημοσίευσε το Reuters.

Άλλος Αμερικανός εκπρόσωπος φέρεται να είπε: «Αν ερχόσασταν με τον Σι και σας λέγαμε ότι δεν μπορείτε να φύγετε μαζί του, τότε θα καταλαβαίνατε το πρόβλημα».

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν μέλη της αμερικανικής αποστολής επαναλάμβαναν στους Κινέζους ότι πρέπει να παραμείνουν μαζί με τον πρόεδρο και τη συνοδεία του, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Τελικά επετεύχθη συμβιβασμός και η αμερικανική αποστολή κατάφερε να επιστρέψει στην προεδρική αυτοκινητοπομπή.

Δεν ήταν, πάντως, το μοναδικό επεισόδιο της ημέρας. Νωρίτερα, πριν από τη διμερή συνάντηση, σημειώθηκε νέα αντιπαράθεση όταν Αμερικανός αξιωματούχος ζήτησε από Κινέζους υπεύθυνους να επιτρέψουν την είσοδο του δημοσιογραφικού επιτελείου του Λευκού Οίκου στην αίθουσα πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Ακολούθησαν φωνές και εμφανή δυσαρέσκεια και από τις δύο πλευρές.

Οι σκηνές αυτές ξύπνησαν μνήμες από την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο το 2018, όταν είχε προκληθεί ένταση γύρω από το λεγόμενο «πυρηνικό βαλιτσάκι» – τον χαρτοφύλακα που συνοδεύει πάντα τον Αμερικανό πρόεδρο και περιέχει τους κωδικούς πυρηνικής επίθεσης.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον Τραμπ

Η φετινή επίσκεψη πραγματοποιείται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ αλλά και λόγω του πολέμου με το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με την Κίνα.

Για την προστασία του προέδρου μεταφέρθηκε στο Πεκίνο ειδικά θωρακισμένη Cadillac αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων και βάρους περίπου 9 τόνων, ενώ υπάρχει ακόμα σφραγισμένη παροχή οξυγόνου και αποθηκευμένο αίμα του Τραμπ για έκτακτη ανάγκη.

Συνολικά περίπου 900 άτομα – ανάμεσά τους στελέχη του Λευκού Οίκου, υπουργοί, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, στρατιωτικό προσωπικό και δημοσιογράφοι – συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσκεψή του στην Κίνα.