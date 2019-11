Independent: “Ντροπή η άρνηση του Μπόρις Τζόνσον να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα”!

Υπό τον τίτλο “Ο Μπόρις Τζόνσον θα διορθώσει τις αδικίες της αποικιοκρατίας και θα επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα; Ας γελάσω” ο Βρετανός αρθρογράφος του “Independent”, Ντένις Μακσέιν κάνει λόγο για “κλοπή” των Μαρμάρων από τον Έλγιν, από τη μόνη χώρα στην ιστορία του Παρθενώνα (σ.σ. Μεγάλη Βρετανία) που “επιτέθηκε” στο ελληνικό Μνημείο.

“Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να είναι λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, όμως η συνεχιζόμενη άρνησή του να επιστρέψει στην Ελλάδα τους κλεμμένους θησαυρούς του Παρθενώνα είναι ντροπή”, γράφει ο Μακσέιν, παίρνοντας σαφή θέση για τα γλυπτά που βρίσκονται στο βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Ο αρθρογράφος του “Independent” παρουσιάζει ένα ιστορικό της υπόθεσης, από το πώς έγινε η αφαίρεση των Γλυπτών από τον Παρθενώνα, μέχρι και τις αρνήσεις των εκάστοτε βρετανικών κυβερνήσεων να επιστρέψουν στην Αθήνα τα Μάρμαρα.

"Boris Johnson may be a Greek culture buff, but his refusal to return the stolen treasures of the Parthenon to Greece is shameful; one day the English establishment will acknowledge the wrong it did to Greece. But not yet" Excellent piece by @DenisMacShane https://t.co/6fhgQapDHI

