Ινδία: 25χρονος αποκεφάλισε με φτυάρι ένα 5χρονο μπροστά στη μητέρα του – Τον «σκότωσαν στο ξύλο» οι χωρικοί

Ένα φρικιαστικό σκηνικό στην Ινδία κάνει τον γύρο του διαδικτύου αφού σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης ένας άντρας αποκεφάλισε ένα 5χρονο παιδί μπροστά στα μάτια της μητέρας του, στην πολιτεία Ματχιά Πραντές την Παρασκευή (26.9.2025).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 25χρονος, που φαίνεται να είναι ψυχικά ασταθής, έφτασε σε ένα σπίτι στην Ινδία με ποδήλατο και μπήκε μέσα. Χωρίς να πει λέξη, ο άντρας πήρε ξαφνικά ένα εργαλείο που έμοιαζε με φτυάρι και επιτέθηκε στο 5χρονο αγόρι, κόβοντας το λαιμό του παιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα του μικρού Βίκας, όπως ονομαζόταν, προσπάθησε απεγνωσμένα να τον σώσει αλλά δεν τα κατάφερε, ενώ επίσης τραυματίστηκε, με τις κραυγές της να ακούγονται σε όλο το χωριό.

Οι γείτονες έσπευσαν στο σημείο και ξυλοκόπησαν άγρια τον 25χρονο μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να τον συλλάβει.

Επιθεωρητής της αστυνομίας χαρακτήρισε το έγκλημα «εξαιρετικά σπαρακτικό» και επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος πέθανε στο δρόμο προς το νοσοκομείο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον όχλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πραγματική αιτία θανάτου θα επιβεβαιωθεί μετά την αυτοψία. Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι ήταν ψυχικά ασταθής», δήλωσε ο Αβαστί.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο 25χρονος δεν γνώριζε το 5χρονο και την οικογένειά του.

Η οικογένειά του δράστη είπε επιπλέον στην αστυνομία ότι εκείνος ήταν ψυχικά ασταθής και είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ημέρες.