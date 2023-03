Ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης του πατώματος ινδουιστικού ναού στην Ινδία έφτασε τους 35 νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ιντόρε του κρατιδίου Μάντια Πραντές της Ινδίας.

«35 άνθρωποι είναι νεκροί. Ένας ακόμη άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», δήλωσε δικαστικός λειτουργός στην Ίντορε, ο Ιλαγιαράτζα.

Αυτήν την περίοδο οι ναοί στην Ινδία κατακλύζονται από πιστούς, με την ευκαιρία της θρησκευτικής γιορτής Ράμα Ναβάμι προς τιμή της ινδουιστικής θεότητας Ράμα.

#WATCH | Stepwell collapse at Indore temple | "As per the latest info, 11 bodies have been recovered. Of the 19 people who were rescued, two died. So, a total of 13 have died. Order has been given to probe into the incident," says Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra. pic.twitter.com/4HgzkSGUlI