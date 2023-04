Μία τουρίστρια κινδύνεψε, όταν προσπάθησε να παίξει με έναν ελέφαντα στην Ινδία. Η γυναίκα κρατώντας μπανάνες στα χέρια της, θεώρησε αστείο να κάνει πλάκα με τον ελέφαντα και το φαγητό του.

Κράτησε μια από τις μπανάνες μπροστά από την προβοσκίδα του και όταν ο ελέφαντας άρχισε να την πλησιάζει η γυναίκα άρχισε να απομακρύνεται σιγά σιγά.

Την ίδια ώρα ένας από τους φίλους της τραβούσε βίντεο με την γυναίκα να μιλά γελώντας στην κάμερα.

Ωστόσο, ο τεράστιος ελέφαντας δεν βρήκε διασκεδαστικό το παιχνίδι της τουρίστριας και άρχισε να εκνευρίζεται. Με μια αστραπιαία κίνηση πέταξε με τους χαυλιόδοντές του τη γυναίκα μακριά.

Δεν έχει γίνει σαφές αν η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι σοκαριστικό.

You can't fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity.