Ινδία: Φωτιά σε νοσοκομείο κορονοϊού! Τουλάχιστον 6 νεκροί

Τουλάχιστον 6 ασθενείς με κορονοϊός έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο ομόσπονδο κράτος Γκουτζάρατ στην Ινδία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο νοσοκομείο Shivanand, στην Ρατζκότ, περίπου 237 χιλιόμετρα δυτικά της Γκαντιναγκάρ, της πρωτεύουσας του Γκουτζάρατ.

«Νωρίς σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε ΜΕΘ νοσοκομείου αναφοράς για την COVID-19 εδώ, έξι ασθενείς έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε αξιωματούχος σε ινδικά ΜΜΕ.

#Gujarat : Six coronavirus patients at a hospital in #Rajkot died after the ICU ward caught fire Report by @gopimaniar https://t.co/Eb13euSZDo

Άλλοι 22 ασθενείς διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, η φωτιά ξέσπασε στη ΜΕΘ από άγνωστη αιτία. Ωστόσο, οι αρχές υποπτεύονται πως οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα.

#Rajkot

Fire breaks out in ICU ward of Uday Shivanand COVID hospital late Thursday night. 5 patients dead, 1 critical, 5 patients rescued from ICU ward, 22 patients safely shifted to other hospital. Short circuit suspected behind the fire. pic.twitter.com/wecP0mbnJV