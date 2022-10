Μια γέφυρα σε κρατίδιο της Ινδίας κατέρρευσε με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να πέσουν σε ποτάμι, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Η γέφυρα ήταν κλειστή για μήνες και δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία πριν από πέντε ημέρες.

Ειδικότερα, η γέφυρα που βρίσκεται στο κρατίδιο Γκουτζαράτ κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύροντας στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους, ενώ δεκάδες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Ινδίας κάνουν λόγο για 40 νεκρούς, ενώ τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη ξεπεράσει τους 50.

Τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα πάνω από 400 άνθρωποι. Πολλοί έπεσαν στα νερά του ποταμού Ματσού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Zee News, αρκετοί πνίγηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING 🇮🇳 : 50 people killed



Local news in #Morbi, #Gujarat region in #India , is now reporting of at least 50 people dead, 43 injured many other people missing possible drowned. after a pedestrian Cable bridge that broke up and had collapsed in the river. pic.twitter.com/eAzG0F8Izx — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 30, 2022

«Πολλοί άνθρωποι διασώθηκαν και ορισμένοι αγνοούνται», είπε ο Αμίτ Τζάλα, τοπικός αξιωματούχος στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

Η ιστορική γέφυρα, μήκους 230 μέτρων, κατασκευάστηκε την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, τον 19ο αιώνα. Είχε κλείσει για συντήρηση για έξι μήνες και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία πριν από πέντε ημέρες.

Shocking!!



Bridge collapsed in #Gujarat and around 400 people fell into water.



Bridge was renovated and opened just 5 days ago. pic.twitter.com/k4cbq6MDTx — Siddharth (@ethicalsid) October 30, 2022

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στο Γκουτζαράτ, τη γενέτειρά του, για τριήμερη επίσκεψη, είπε ότι έδωσε οδηγίες στον πρωθυπουργό του κρατιδίου να κινητοποιήσει αμέσως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.