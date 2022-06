Ένα παιδί μόλις 10 ετών έπεσε σε ένα πηγάδι στην Ινδία και εδώ και τέσσερις ημέρες βρίσκεται εγκλωβισμένο με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν το μικρό παιδί, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι κωφάλαλο.

Το παιδί, που ονομάζεται Ραούλ Σάχου, έπεσε την Παρασκευή σε αυτό το πολύ στενό πηγάδι βάθους 24 μέτρων την ώρα που έπαιζε στην πίσω αυλή του σπιτιού του στην πολιτεία Τσατίσγκαρ στην Ινδία.

Στρατιώτες και μέλη της ινδικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, με τη βοήθεια σκαπτικών μηχανημάτων και γερανών, προσπαθούν να ανοίξουν τούνελ δίπλα στο πηγάδι.

Το παιδί «αντιδρά καλά», ενώ οι διασώστες παρακολουθούν την κατάστασή του και τις κινήσεις του μέσω μιας κάμερας, δήλωσε ο Βιτζάι Αγκραουάλ επικεφαλής της αστυνομίας της Τζανγκίρ.

«Καθώς το αγόρι δεν μπορεί να μιλήσει ούτε να ακούσει, αντιμετωπίζουμε μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση», πρόσθεσε.

Ο Ραούλ λαμβάνει οξυγόνο μέσω ενός σωλήνα, αλλά εκπρόσωπος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι η διάνοιξη του τούνελ καθυστερεί λόγω της ύπαρξης πολύ σκληρών πετρωμάτων.

#Rahul would be rescued anytime now & a Green Corridor has been created to shift him to hospital. His courage despite physical challenges has boosted morale of rescue teams & all of us. C’mon Champ you can do it. #Chhattisgarh #Borewell #SaveRahulAbhiyan 🙏🤞 pic.twitter.com/SQ5oxQ4LVi