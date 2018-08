Ινδία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Βατζπάγι

“Ο θάνατός του σημαδεύει το τέλος μιας εποχής. Έζησε για το έθνος και το υπηρέτησε με επιμονή για δεκαετίες”, έγραψε στα αγγλικά ο Μόντι στον λογαριασμό του στο Twitter για τον Βατζπάγι, ο οποίος διετέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός της Ινδίας.

“Ο θάνατός του είναι μια προσωπική και αναντικατάστατη απώλεια για εμένα”, πρόσθεσε. Πολλοί νυν υπουργοί μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Ναρέντρα Μόντι, υπήρξαν αρχικά προστατευόμενοι του Βατζπάγι.

Ο Βατζπάγι, τρεις φορές πρωθυπουργός της Ινδίας, αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα υγείας, όμως η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί πολύ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Εισήχθη στο νοσοκομείο πριν από δύο μήνες και πλέον για μόλυνση των νεφρών και πόνους στο στήθος και η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί “κρίσιμη” σήμερα από το νοσοκομείο.

Πρώην δημοσιογράφος και ποιητής που έγινε πολιτικός, ο Βατζπάγι συνέβαλε στην άνοδο στην εξουσία του κυβερνώντος σήμερα κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα, και διετέλεσε τρεις φορές πρωθυπουργός (1996, 1998 – 99 και 1999 – 2004).

Η πολιτική σταδιοδρομία του, που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, έφθασε στο απόγειό της τη δεκαετία του 1990, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έρχονταν να ακούσουν τις ομιλίες του και τον ποιητικό τρόπο με τον οποίο απηύθυνε μερικές φορές τις επικρίσεις του στους αντιπάλους του.

Είχε εμπλακεί σε ιστορικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του μεγάλου αντιπάλου της Ινδίας, του Πακιστάν, το 1999. Όμως η εικόνα του ειρηνιστή κατέρρευσε όταν ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοπακιστανούς μαχητές και Ινδούς στρατιώτες στη διαφιλονικούμενη περιοχή Κασμίρ με αποτέλεσμα χίλιους θανάτους.

Συνέβαλε επίσης στην κλιμάκωση της έντασης στη Νότια Ασία πραγματοποιώντας πυρηνικές δοκιμές το 1998.

Ο Βατζπάγι αποσύρθηκε από την πολιτική μετά την εκλογική ήττα του το 2004. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο το 2009, μετά το οποίο είχε περιοριστεί στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.

Την προσωπικότητα και το έργο του Βατζπάγι εξήρε ο νυν πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με μήνυμά του στο Twitter:

It was due to the perseverance and struggles of Atal Ji that the BJP was built brick by brick. He travelled across the length and breadth of India to spread the BJP's message, which led to the BJP becoming a strong force in our national polity and in several states.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2018