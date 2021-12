Συνετρίβη ελικόπτερο της ινδικής πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον αρχηγό του επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Μπιπίν Ραουάτ. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού και, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπολογίζεται πως έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 13 από τους 14 επιβαίνοντες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο στρατηγός, σύμφωνα με την ίδια κυβερνητική πηγή.

Νωρίτερα η Ινδική Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει μέσω του Twitter ότι «σε ένα (ρωσικό) ελικόπτερο Mi-17V5 της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF), στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Άμυνας, ο στρατηγός Μπιπίν Ραουάτ, συνέβη σήμερα ατύχημα κοντά στην Κουνούρ, στο Ταμίλ Ναντού».

«Διατάχθηκε έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος», συνέχιζε η ανακοίνωση.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J