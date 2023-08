Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στα Ιμαλάια της Ινδίας και τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και το λιώσιμο παγετώνων προκάλεσαν φονικές ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στα βουνά της Ινδίας και των γειτονικών Πακιστάν και Νεπάλ πέρυσι και πριν από δύο χρόνια με κυβερνητικούς αξιωματούχους να επιρρίπτουν όλο και περισσότερο την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή.

Τηλεοπτικά πλάνα από το ινδικό κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί από κατολισθήσεις, λεωφορεία και αυτοκίνητα να κρέμονται στο χείλος γκρεμών μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος και εκατοντάδες ανθρώπους σε καταφύγια καθώς εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να καθαρίσουν τα μπάζα.

«Άλλη μια τραγωδία έπληξε το Χιμάτσαλ Πραντές με τη βροχή να πέφτει αδιάκοπα τις τελευταίες 48 ώρες», ανέφερε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου, ο Σουκβίντερ Σινγκ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter.

«Αναφορές για νεροποντές και κατολισθήσεις έχουν έρθει από διάφορα τμήματα του κρατιδίου με αποτέλεσμα απώλειες πολύτιμων ζωών και περιουσίας».

Αναφορές και για άλλες απώλειες εξακολουθούσαν να έρχονται σήμερα καθώς ο επικεφαλής υπουργός επιθεωρούσε μερικές από τις ζημιές.

VIDEO | Water level of Ganga river witnesses alarming rise in Uttarakhand's Rishikesh amid incessant rainfall in the state. pic.twitter.com/MjbvIfYaw3