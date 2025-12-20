Κόσμος

Ινδία: Τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων που διέσχιζε τις ράγες

7 ελέφαντες πέθαναν από τη σύγκρουση και ένα ελεφαντάκι τραυματίστηκε ενώ δεν υπήρχαν θύματα από τους επιβάτες του τρένου
Νεκρός ελέφαντας
Νεκρός ελέφαντας μετά τη σύγκρουση με τρένο στην Ινδία / Reuters

Ένα ιδιαίτερο σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη στην Ινδία, όταν τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν όλα τα βαγόνια.

Οι ελέφαντες, διέσχιζαν τις ράγες και παρά το ότι ο οδηγός προσπάθησε να τους αποφύγει χρησιμοποιώντας το φρένο έκτακτης ανάγκης, δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί τους στο κρατίδιο Ασάμ, της βορειοανατολικής Ινδίας.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν 7 ελέφαντες και ένα ελεφαντάκι τραυματίστηκε ενώ εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια καθώς και η μηχανή του τρένου που μετέφερε 650 επιβάτες στο δρομολόγιο New Delhi Rajdhani Express, τα ξημερώματα του Σαββάτου 20.12.2025, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

 

 

Οι αρμόδιες αρχές έθαψαν τους 7 ελέφαντες κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, σε δασική περιοχή.

Στο Ασάμ ζουν ελεύθεροι 7.000 από τους συνολικά 20.000 ασιατικούς ελέφαντες της Ινδίας, και κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 20 ελέφαντες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Κόσμος
