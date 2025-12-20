Ινδία: Τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων που διέσχιζε τις ράγες

Ένα ιδιαίτερο σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη στην Ινδία, όταν τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι 100 ελεφάντων με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν όλα τα βαγόνια.

Οι ελέφαντες, διέσχιζαν τις ράγες και παρά το ότι ο οδηγός προσπάθησε να τους αποφύγει χρησιμοποιώντας το φρένο έκτακτης ανάγκης, δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μαζί τους στο κρατίδιο Ασάμ, της βορειοανατολικής Ινδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν 7 ελέφαντες και ένα ελεφαντάκι τραυματίστηκε ενώ εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια καθώς και η μηχανή του τρένου που μετέφερε 650 επιβάτες στο δρομολόγιο New Delhi Rajdhani Express, τα ξημερώματα του Σαββάτου 20.12.2025, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

While working 13248UP Capital Exp today, on duty LP Sri S. Sarkar & ALP Sri A.K.Singh noticed a herd of Elephants crossing the track at Km 71/6 between Chalsa- Nagrakata at about 14.15 hrs & immediately controlled the train to allow them cross safely. @RailMinIndia@RailNf pic.twitter.com/gkQS4aKw22 — DRM ALIPURDUAR (@drm_apdj) December 17, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6 Elephants Killed After Collision With DN Sairang–New Delhi Rajdhani Express in Assam



Seven elephants killed after a passenger train hit a herd of wild elephants in Assam’s Hojai district in the wee hours of Saturday.The incident occurred at around 2-17 am took place in… pic.twitter.com/klphfoiPtU — Asianet News English (@AsianetNewsEN) December 20, 2025

Οι αρμόδιες αρχές έθαψαν τους 7 ελέφαντες κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, σε δασική περιοχή.

#Assam: Train services in Assam were disrupted on Saturday after the Sairang–New Delhi Rajdhani Express hit a herd of elephants in Hojai district, killing seven animals and injuring one. The engine and five coaches derailed, but no passengers were hurt.The Northeast Frontier… pic.twitter.com/d9TyvyGJO5 — The Pioneer (@TheDailyPioneer) December 20, 2025

Στο Ασάμ ζουν ελεύθεροι 7.000 από τους συνολικά 20.000 ασιατικούς ελέφαντες της Ινδίας, και κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 20 ελέφαντες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές.