Ινδία: Τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι ελεφάντων – 7 ζώα σκοτώθηκαν

Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι στη βορειοανατολική Ινδία. Από την σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανένας επιβάτης.

Το σοβαρό ατύχημα στο κρατίδιο Άσαμ όπου ζουν 4.000 από τους περίπου 22.000 ελέφαντες που βρίσκονται στην άγρια φύση της χώρας. 5 βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από το κρατίδιο Μιζοράμ με προορισμό το Νέο Δελχί εκτροχιάστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έχουν θέσει όρια ταχύτητας στα δρομολόγια που γίνονται σε περιοχές στις οποίες μετακινούνται κοπάδια ελεφάντων, αλλά το ατύχημα αυτό έγινε εκτός των ζωνών αυτών, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα.

«Ο οδηγός του τρένου, όταν είδε το κοπάδι των ελεφάντων, ενεργοποίησε το φρένο επείγουσας ανάγκης. Αλλά αυτό δεν απέτρεψε τη σύγκρουση» με τους ελέφαντες, διευκρίνισε.

Η αποψίλωση των δασών και τα εργοτάξια κοντά στα ενδιαιτήματά τους, υποχρεώνουν τους ελέφαντες να φεύγουν πιο μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον σε αναζήτηση τροφής, πράγμα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, 629 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ελέφαντες σε όλη την Ινδία το 2023 και το 2024.