Κάμερες στο εθνικό πάρκο Ουζούνγκ Κουλόν της Ινδονησίας «έπιασαν» δυο ρινοκεράκια της Ιάβας, γεμίζοντας αισιοδοξία τους υπεύθυνους για την πορεία του είδους. Οι γεννήσεις στο εν λόγω είδος είναι πλέον σπάνιες και πρόκειται για τα ένα από τα πλέον απειλούμενα στον κόσμο.

Εικόνες από τα δύο μικρά ρινοκεράκια, ηλικίας περίπου τριών μηνών ως ενός έτους, ελήφθησαν τον Μάρτιο από κάμερες που υπάρχουν στο πάρκο Ουζούνγκ Κουλόν και δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ινδονησίας. Το πάρκο αυτό των 51.000 στρεμμάτων στο δυτικό άκρο της Ιάβας είναι το τελευταίο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει το είδος αυτό.

