Η Πολωνία θέλει 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της – Ετοιμάζεται μόνιμη βάση

Η Πολωνία θέλει να φιλοξενήσει 15.000 στρατιώτες από τις ΗΠΑ στο έδαφός της, δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Μιλάμε για έναν στόχο 15.000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία», δήλωσε ο Στανισλάβ Βζίντεκ στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, διευκρινίζοντας ότι αυτό το απόσπασμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 στρατιώτες εκ περιτροπής, καθώς και «3.500 έως 5.000» μόνιμα σταθμευμένους εκεί.

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Η Πολωνία φιλοξενεί επί του παρόντος μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Πέμπτη «σημαντική πρόοδο» προς την εγκαθίδρυση μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, καθώς η κυβέρνησή του ξεκίνησε μια αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Πολωνό υφυπουργό, η σχεδιαζόμενη αμερικανική δύναμη θα «συγκροτηθεί σταδιακά» έως το 2039.

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Την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε για «υβριδικές» απειλές από τη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένων «τυχαίων» επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους- που στοχεύουν τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα από το 2022 τη Ρωσία για «σαμποτάζ».

Αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κράτη του ΝΑΤΟ που ξοδεύει τα περισσότερα, σε σχετικούς όρους, για την άμυνα, διαθέτοντας σχεδόν το 5% του ΑΕΠ του σε αυτήν.