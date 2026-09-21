Κόσμος

Ρωσία: Η νίκη του AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου, λέει το Κρεμλίνο

«Ένα μέρος των Γερμανών αναζητεί μια εναλλακτική επιλογή στην υφιστάμενη εξουσία ώστε «να βελτιώσει την κατάστασή του» αναφέρει ο Ντμίτρι Πεσκόφ
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ / REUTERS
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Στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου οφείλεται η άνοδος του AfD στις χθεσινές εκλογές στο βορειοανατολικό γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι η πρώτη θέση, που κατέλαβε το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο δεν αγοράζει πλέον φθηνό ρωσικό αέριο και επιλέγει να αγοράζει αντ’ αυτού ακριβή ενέργεια από τις ΗΠΑ ενώ δείχνει επίσης πως «ένα μέρος των Γερμανών» αναζητεί μια «εναλλακτική επιλογή» στην υφιστάμενη εξουσία ώστε «να βελτιώσει την κατάστασή του».

«Διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο (σ.σ.: μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022) για να στραφεί προς το πολύ ακριβότερο αέριο (…) που προέρχεται από άλλες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε εξάλλου ότι ο νόμος, τον οποίο υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή (18.09.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων σαρωτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας ούτε προωθεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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