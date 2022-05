Μήνυση σε βάρος του TikTok κατέθεσε η οικογένεια ενός 10χρονου κοριτσιού στις ΗΠΑ, το οποίο πέθανε αφού αποπειράθηκε να συμμετάσχει στο «Blackout Challenge». Η μικρή Nylah Anderson βρέθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2021 αναίσθητη μέσα στην ντουλάπα της μητέρας της και έμεινε πέντε μέρες στην εντατική πριν χάσει τη ζωή της.

Η οικογένεια του 10χρονου παιδιού κατηγορεί το TikTok για προώθηση ελαττωματικού προϊόντος και αμέλεια, λέγοντας ότι το επικίνδυνο challenge του προωθήθηκε μέσω αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η σελίδα «for you» στην πλατφόρμα. «Ο αλγόριθμος αποφάσισε ότι το θανατηφόρο blackout challenge ταίριαζε και πιθανότατα θα ενδιέφερε την 10χρονη Nylah Anderson και ως αποτέλεσμα αυτού, εκείνη πέθανε», αναφέρει η μήνυση.

Το «Blackout Challenge» πρόκειται για ένα «παιχνίδι» στο οποίο οι χρήστες της πλατφόρμας καλούνται να στραγγαλιστούν με ένα καλώδιο ή κορδόνι παπουτσιού μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να καταγράψουν σε βίντεο τη στιγμή ευφορίας, όταν ανακτούν ξανά τις αισθήσεις τους.

Το εν λόγω «παιχνίδι» εμφανίστηκε και σε άλλες εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μια ιατροδικαστική ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της 10χρονης Nylah Anderson έδειξε ότι το TikTok χρησιμοποιήθηκε τη στιγμή του συμβάντος, δήλωσε ο Jeffrey Goodman, δικηγόρος της οικογένειας.

